IMAGO / News Images Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen nie gra w tym sezonie tak regularnie, jakby sobie tego życzył

Reprezentant Danii otrzymał ofertę z Galatasaray

31-latek zdecydował się ją jednak odrzucić. Zamierza pomóc Manchesterowi United przynajmniej do końca tego sezonu

Eriksen nigdzie się nie wybiera. Przynajmniej na razie

To nie jest łatwy sezon dla Christiana Eriksena. Nie tylko jego Manchester United prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań, ale też sam 31-latek nie może wiele zrobić, by pomóc. Jego rola drastycznie spadła względem początków kariery na Old Trafford. Erik ten Hag nie skorzystał z usług reprezentanta Danii w żadnym z trzech ostatnich spotkań Czerwonych Diabłów.

Galatasaray wyczuło w tej sytuacji okazję dla siebie. Zespół ze Stambułu prowadzi intensywną walkę o mistrzostwo Turcji. Obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co liderujące Fenerbahce.

Lwy poszukują na rynku wzmocnień drugiej linii, która pomogłaby w batalii z rywalem zza miedzy. W Turcji zimowe okienko transferowe wciąż jest otwarte. Eriksen jawi się jako idealny kandydat. Tym bardziej, że jego pozycja w obecnym zespole mogła skłonić go do zmiany pracodawcy. Według dziennikarzy Sky Sports, marzenia Turków się nie ziszczą. Duńczyk bynajmniej nie narzeka na swoją sytuację i chce skupić się na pomocy kolegom w rundzie wiosennej. Jego kontrakt obowiązuje tylko do 2025 roku, więc bardziej prawdopodobne jest odejście w letnim okienku.

Eriksen wystąpił w tym sezonie w 19 spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował w nich bramkę i dwie asysty.

Czytaj więcej: Rewelacja La Ligi trafi do Manchesteru City, ale marzyła o grze dla innego giganta.