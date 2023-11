IMAGO / Sportimage / David Klein Na zdjęciu: Armando Broja

Armando Broja może trafić do Fulham

Armando Broja został oznaczony jako priorytet transferowy na nadchodzące okienko przez Fulham. “The Cottagers” nie są zadowoleni z dyspozycji swoich napastników, którzy zawodzą w polu karnym. Ponadto drużyna Marco Silvy ma jedną z najgorszych formacji ofensywnych pod względem strzelanych bramek. Żeby nie wplątać się w walkę o utrzymanie do ostatnich kolejek, zarząd klubu z Londynu postanowił ruszyć na zakupy w styczniu.

Reprezentant Albanii byłby skłonny do zmiany klubu ze względu na swoją sytuację w Chelsea. Napastnik nie jest pierwszym wyborem trenera Pochettino. Rzadko dostaje szansę nawet z ławki rezerwowych. W tym sezonie zagrał w lidze tylko 5 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Na boisku łącznie spędził 142 minuty. Przeszkodą w transferze Broji do Fulham może być długi kontrakt Albańczyka oraz kwota transferu. 22-letni snajper związany jest z “The Blues” umową do 2028 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.