Pressfocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Wciąż niejasna pozostaje przyszłość Frenkiego de Jonga. Pomocnik udał się z resztą drużyny na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych, jednak nie oznacza to, że na pewno zostanie on w FC Barcelonie. Zdaniem dziennikarzy z The Telegraph, Manchester United jest gotowy do złożenia Holendrowi propozycji nie do odrzucenia.

Przyszłość Frankiego de Jonga pozostaje obiektem spekulacji dziennikarzy

Holender jest kuszony przez Manchester United, jednak nie jest zainteresowany ofertą Czerwonych Diabłów

Barca wypycha go z klubu z powodu problemów finansowych

Holender byłby zainteresowany grą dla Chelsea lub Bayernu Monachium

Z ekonomicznego punktu widzenia Barca wolałaby sprzedać Holendra

Frenkie de Jong niezmiennie obstaje przy pozostaniu w FC Barcelonie. Pomocnik dobrze czuje się w drużynie, a perspektywa gry w Manchesterze United nie jest dla niego obecnie pociągająca. Holender zdaje sobie sprawę z problemów, jakie toczą Czerwone Diabły i nie chciałby przenosić się do zespołu, który nie gra w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Działacze Barcy na czele z Mateu Alemanym i Joanem Laportą podkreślają w mediach, że pomocnik nie jest na sprzedaż. Zaznaczają jednocześnie, że jedyne co zmusiłoby ich go sprzedania Holendra, to restrykcyjne przepisy i limity ustanowione przez prezesa La Liga – Javiera Tebasa. Pensja pomocnika od przyszłego sezonu ma znacznie wzrosnąć. Hiszpańskie media przekazały, że de Jong jest rozczarowany postawą Blaugrany i czuje się wypychany z klubu.

Official. Frenkie de Jong is included in the squad of Barcelona's pre-season tour in US. 🚨🛩🇳🇱 #FCB



Still no changes: no agreement on player side with Manchester United, no intention to leave as things stand. The clubs have agreed €75m fee plus €10m in add-ons. pic.twitter.com/1lnDwwDuVV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

Według dziennikarzy z The Telepgraph Manchester United jest gotowy złożyć Frenkiemu de Jongowi jeszcze lepszą ofertę transferową. 25-latek odrzuca jednak kompletnie możliwość gry w Manchesterze. Albert Masnou ze Sportu twierdzi, że byłby on jednak skłonny przenieść się do Chelsea lub Bayernu Monachium. Problem w tym, że żaden z tych zespołów nie przedstawił Dumie Katalonii oferty za pomocnika.

Dziennikarze Sportu nie mają wątpliwości – nadchodzący tydzień będzie kluczowy dla przyszłości de Jonga. Wydaje się, że mimo doniesień dziennikarzy o skreśleniu możliwości przejścia do Czerwonych Diabłów, to właśnie klub z Manchesteru wydaje się najbliższy sprowadzeniu Holendra.

