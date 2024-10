SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono coraz bliżej Milanu. Trwają prace nad transferem

Franco Mastantuono uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników w całej Ameryce Południowej. Nikogo nie dziwi więc fakt, że 17-letni pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wydaje się, że przeprowadzka młodego Argentyńczyka do Europy jest już tylko kwestią czasu. Dotychczas zdolny piłkarz był łączony głównie z hiszpańskimi potęgami – Realem Madryt oraz Barceloną.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, AC Milan na poważnie włączył się do wyścigu o zakontraktowanie Franco Mastantuono. Włodarze Rossonerich podejmują intensywne działania, żeby pozyskać rozchwytywanego zawodnika. Ofensywny pomocnik jest wychowankiem River Plate, a jego kontrakt z argentyńskim zespołem obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Co ważne, w umowie znajduje się przystępna klauzula odstępnego. Wynosi ona bowiem dokładnie 45 milionów euro.

Siedemnastolatek w sierpniu 2025 roku będzie obchodził 18. urodziny i wówczas najprawdopodobniej przeniesie się na Stary Kontynent. Zobaczymy, który z europejskich gigantów ostatecznie wygra walkę o podpis utalentowanego młodzieńca. Franco Mastantuono w pierwszej drużynie River Plate rozegrał łącznie 32 mecze, zdobył 3 bramki oraz zanotował 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość młodzieżowego reprezentanta Argentyny na około 13 milionów euro.