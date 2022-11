PressFocus Na zdjęciu: Fran Garcia

Fran Garcia po raz kolejny wyraził swoją chęć powrotu do Realu Madryt. Lewy obrońca obecnie jest zawodnikiem Rayo Vallecano.

Fran Garcia jest wychowankiem Realu Madryt

Lewy obrońca nie ukrywa, że marzy o powrocie na Santiago Bernabeu

Boczny defensor aktualnie jest jednym z kluczowych piłkarzy Rayo Vallecano

Fran Garcia ponownie założy koszulkę Realu Madryt?

Fran Garcia już podczas ostatniego letniego okienka transferowego był łączony z powrotem do Realu Madryt, ale wówczas transakcja nie doszła do skutku. Niewkluczone, że temat przeprowadzki lewego obrońcy do stolicy Hiszpanii wróci niedługo. 23-letni piłkarz udzielił wywiadu dziennikarzom “Relevo”, w którym zdradził swoją chęć ponownego założenia koszulki “Królewskich”.

– Zawsze to mówiłem i nigdy tego nie ukrywałem. Jednym z moich największych marzeń jest powrót do Realu Madryt. Mój transfer na Santiago Bernabeu był omawiany już zeszłego lata, lecz transakcja zależała od pewnych ruchów, które ostatecznie nie miały miejsca – powiedział Fran Garcia.

Były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii z powodzeniem występuje w barwach Rayo Vallecano od lipca 2021 roku, kiedy to trafił na Estadio de Vallecas za 2 mln euro właśnie z Realu Madryt, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Fran Garcia w 12 spotkaniach trwającej kampanii zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 7,5 miliona euro. 23-letni defensor w seniorach “Los Blancos” rozegrał jeden mecz i zanotował jedno ostatnie podanie.

