IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Pablo Fornals

Sevilla nie rozpoczęła sezonu w dobrym stylu

Dyrektorzy już poszukują wzmocnień na zimowe okno transferowe

Andaluzyjczycy spróbują sprowadzić Pablo Fornalsa. Jego umowa z West Hamem wygasa latem 2024 roku

Fornals wróci do La Ligi? Sevilla szuka pomocnika

Sevilla bardzo powoli rozkręca się w tym sezonie. Co prawda w trzech ostatnich meczach ligowych Andaluzyjczycy zgarnęli siedem punktów, ale nadal znajdują się wyłącznie w środku stawki. Cel Los Nervionenses jest oczywisty: tylko regularna gra w europejskich pucharach zapewni klubowi stabilność i możliwość rozwoju. Dlatego też dyrektorzy już poszukują wzmocnień, którzy mogliby trafić na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zimą.

Jedną z najbardziej deficytowych pozycji w zespole jest środek pomocy. Jak donosi portal El Sevillista, klub wytypował już faworyta do wzmocnienia tego miejsca na boisku. Andaluzyjczycy spróbują zimą sprowadzić Pablo Fornalsa. Rozmowy w tej kwestii prowadzono już ubiegłego lata, ale wówczas West Ham United zażądał zaporowej kwoty. Hiszpanowi pozostał niespełna rok umowy; jeżeli Młoty zechcą na nim zarobić cokolwiek, sprzedadzą go zimą. Sevilla liczy, że będzie w stanie wynegocjować niską kwotę odstępnego i sprowadzić pomocnika z powrotem do ojczyzny.

Fornals wystąpił w tym sezonie w sześciu meczach West Hamu we wszystkich rozgrywkach. Pełni głównie rolę rezerwowego.

Zobacz też: Kat Rakowa na stałe w Bergamo? Atalanta rozważa wykup.

Lincoln City West Ham 8.80 5.00 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 16:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin