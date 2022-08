PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Chelsea wciąż niewystarczająco wzmocniła linię defensywy. The Blues walczą o podpis Wesleya Fofany. Leicester City odrzuciło ofertę opiewającą na, bagatela, 83 miliony euro, ale londyńczycy nie zamierzają odpuszczać w sprawie młodzieżowego reprezentanta Francji.

Chelsea wciąż poszukuje wzmocnień linii defensywnej

The Blues zaoferowali 83 miliony euro za Wesleya Fofanę, a Leicester City odrzuciło tę propozycję

Sam gracz chętnie przeniesie się na Stamford Bridge, a londyńczycy nie zamierzają odpuszczać walki o 21-latka

Chelsea wciąż marzy o Fofanie. 83 miliony euro nie wystarczyły, by przekonać Lisy

Chelsea wciąż nie zakończyła swoich działań na rynku transferowym. Klub wciąż nie załatał dziury powstałej w wyniku odejścia Antonio Ruedigera i Andreasa Christensena do hiszpańskiej La Ligi. The Blues sprowadzili, co prawda, Kalidou Koulibaly’ego, ale by zachować odpowiedni poziom, londyńczycy potrzebują jeszcze co najmniej jednego stopera na najwyższym poziomie. Przez długi czas Chelsea walczyła o Julesa Kounde, ale ten ostatecznie zdecydował się na transfer do Barcelony.

Dlatego też The Blues zwrócili swoją uwagę ku Wesleyowi Fofanie. Niewykluczone, że młodzieżowy reprezentant Francji zostanie tego lata najdroższym środkowym obrońcą w historii piłki nożnej. Jak bowiem donosi Fabrizio Romano, w piątek londyńczycy zaoferowali Leicester City 83 miliony euro. Lisy zdecydowały się odrzucić tę ogromną propozycję. Brendan Rodgers podkreślał, że jego drużyna nie musi sprzedawać gwiazd.

Chelsea to jednak nie odstraszyło. Niebawem mają wrócić z nową propozycją. Skoro Leicester odrzuciło 83 miliony euro, to logiczne zdaje się, iż nowa oferta będzie wyższa. Na ten moment najdroższym stoperem w historii jest Harry Maguire, za którego Manchester United zapłacił 87 milionów euro. Fofana może zatem przebić ten rekord. Co ciekawe, jeśli dojdzie do sprzedaży młodzieżowego reprezentanta Francji, Lisy będą mogły poszczycić się sprzedażą dwóch najdroższych środkowych obrońców. Romano podkreśla, że sam 21-latek przychylnie patrzy na możliwość przenosin na Stamford Bridge.

Chelsea have submitted a fresh proposal for Wesley Fofana on Friday in excess of £70m. Leicester have turned down the proposal, Rodgers also insists he's not for sale. 🚨🔵 #CFC



…but Chelsea are determined to try again for Fofana.



The player would be 100% keen on the move. pic.twitter.com/u8ccvb9p4D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022

Fofana w minionym sezonie długo walczył z kontuzjami. Łącznie rozegrał 12 spotkań, w których strzelił jedną bramkę.

Zobacz również: “Leicester nie musi sprzedawać swoich najlepszych graczy”.

