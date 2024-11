Flick odmienił Barcelonę. Gwiazdor chce transferu do Katalonii

fot. PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Jonathan David chce dołączyć do projektu Hansiego Flicka

Jonathan David z Lille wzbudza zainteresowanie wielu europejskich klubów. Po zakończeniu kontraktu 30 czerwca 2025 roku kanadyjski piłkarz chciałby zasilić szeregi FC Barcelony. Decyzja ta nie jest przypadkowa. Napastnik jest przekonany projektem, który buduje Hansi Flick w katalońskim klubie.

WIDEO: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Hansi Flick, były selekcjoner reprezentacji Niemiec, kieruje Blaugraną od początku sezonu 2024/2025. Jego wizja i strategia rozwoju klubu imponują młodemu zawodnikowi. Flick stawia na ofensywny futbol, co bez wątpienia jest kluczowym aspektem dla napastników. Potwierdzają to liczby Roberta Lewandowskiego, który notuje swój najlepszy okres w koszulce Barcy.

Według przekazanych informacji FC Barcelona od dłuższego czasu monitoruje rozwój Davida. Jego umiejętności, dynamika oraz wyczucie gry czynią go naprawdę ciekawym kandydatem do wzmocnienia linii ofensywnej zespołu.

Na ten moment decyzja o transferze nie zapadła, ale szanse są wysokie ze względu na kończący się kontrakt piłkarza. Jonathan David jest zdeterminowany, by dołączyć do Barcelony i wiele wskazuje na to, że jego pragnienie może stać się rzeczywistością. Zarówno klub, jak i zawodnik mają wspólny cel. Katalończycy zyskają perspektywicznego napastnika, a David platformę do dalszego rozwoju.

