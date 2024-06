Flick nie chce współpracować z Kimmichem? Zainteresowanie Barcelony słabnie

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Barcelona rezygnuje z Kimmicha i skupią się na innych celach

Joshua Kimmich, którego kontrakt wygasa w 2025 roku najpewniej opuści Bayern Monachium po sezonie. Klub z Bawarii ustalił cenę wywoławczą na poziomie 30-40 milionów euro. Duże zainteresowanie nim wyraża Manchester United, Liverpool i Arsenal. JZ kolei wygląda na to, że FC Barcelona postanowiła skupić się na innych celach transferowych.

Według doniesień, Xavi był głównym zwolennikiem transferu Kimmicha do Barcelony i to on przede wszystkim nalegał na ten ruch, ale obecnie klub ma inne plany. Amadou Onana oraz Mikel Merino są teraz preferowanymi kandydatami do wzmocnienia linii pomocy Dumy Katalonii. Jednak transfer Onany wydaje się jednak mało prawdopodobny ze względu na konkurencję ze strony Bayernu Monachium, Manchesteru United i Arsenalu, a także wysokie wymagania finansowe Evertonu.

Mikel Merino z Realu Sociedad jest postrzegany jako poważna alternatywa dla Onany. Jego transfer byłby znacznie tańszy, zwłaszcza że pozostał mu jedynie rok ważnego kontraktu. Niedawno pojawiły się informacje, że menedżer Arsenalu, Mikel Arteta, skontaktował się z Merino w sprawie potencjalnego transferu, co oznacza, że konkurencja o jego podpis również będzie duża. Mimo to, wydaje się on znacznie łatwiejszy do zrealizowania niż w przypadku Onany. Z pewnością nie jest to jednak temat, który wyjaśni się już w najbliższych dniach.

Zobacz również: Motta blokuje plany Juventusu. Chce zatrzymać młodego gwiazdora