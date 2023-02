PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Roberto Firmino ma być priorytetowym celem transferowym Atletico Madryt podczas letniego okienka – podaje “Cadena SER”. Brazylijczyk wciąż nie przedłużył umowy z Liverpoolem, choć obie strony wyrażają chęć kontynuowania współpracy.

Roberto Firmino znalazł się na radarze Atletico

Napastnik miałby zamienić Liverpool na Madryt

Kontrakt 31-latka wygasa już 30 czerwca 2023 roku

Atletico przekona Firmino do transferu?

Roberto Firmino będzie priorytetowym celem Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okna transferowego – informuje hiszpańska rozgłośnia radiowa “Cadena SER”. Rojiblancos chcą wykorzystać niepewną sytuację kontraktową Brazylijczyka, którego umowa z Liverpoolem kończy się już 30 czerwca 2023 roku, czyli po tym sezonie.

Co prawda, obie strony deklarują chęć kontynuowania współpracy w kolejnej kampanii, jednak jak na razie nie osiągnięto porozumienia. Atletico Madryt zimą sprzedało Matheusa Cunhę do Wolverhampton Wanderers, a Joao Felix powędrował na wypożyczenie do Chelsea i niewykluczone, że The Blues wykupią Portugalczyka.

🚨 Atletico Madrid have made Firmino their top summer target.



Source: Cadena SER) pic.twitter.com/VPi7UYvJ6J — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 16, 2023

Z tego powodu hiszpański gigant latem musi wzmocnić swoją linię ataku. W styczniu na Metropolitano Stadium przeprowadził się Memphis Depay z Barcelony, ale mimo wszystko w ofensywie Rojiblancos brakuje świeżości. Roberto Firmino z powodzeniem przywdziewa koszulkę The Reds od lipca 2015 roku, kiedy to trafił na Anfield za 41 milionów euro z Hoffenheim.

55-krotny reprezentant Canarinhos w 22 spotkaniach trwającego sezonu zdobył 9 bramek i zaliczył 4 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 28 milionów euro.

Czytaj więcej: