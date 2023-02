Pressfocus Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real Madryt i Brahim Diaz osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia współpracy. Finalizacja umowy Hiszpana jest blisko.

Brahim Diaz od kilku lat reprezentuje Milan

Kartę Hiszpana posiada jednak Real Madryt

Hiszpan porozumiał się z klubem w sprawie nowego kontraktu

Real Madryt ufa swojemu zawodnikowi

Do letniego okna transferowego zostało jeszcze kilka miesięcy. Real Madryt może zatem skupić się na bieżących sprawach oraz zadbaniu o graczy, których już posiada w swojej kadrze. Przed Królewskimi ważne rozmowy. Mistrz Hiszpanii nie jest pewny, czy nowe umowy podpiszą Toni Kroos, Luka Modric, Nacho Fernandez, czy Marco Asensio. Real zdaje się mieć już alternatywę w przypadku rozstania z ostatnim z wymienionych piłkarzy.

Asensio to jedynie zmiennik w taktyce Carlo Ancelottiego. Hiszpan na boisku spędził trochę ponad 1000 minut. Szansę występu dostał jednak aż 28 razy. Asensio może pochwalić się pięcioma golami oraz taką samą liczbą asyst. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca. Real chce zatrzymać 27-latka, ale kością niezgody pozostają pieniądze. W razie braku porozumienia, miejsce Asensio może zająć jego rodak.

Real Madryt porozumiał się z Brahimem Diazem w sprawie kontynuowania współpracy. Hiszpan od trzech lat jest wypożyczony do Milanu, dla którego rozegrał ponad 100 meczów. Piłkarz czuje jednak, że jego miejsce to Madryt, do którego może wrócić w przypadku odejścia z Asensio. Aktualna umowa Diaza obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Strony są jednak bliskie przedłużenia jej o dwa lata. Ze strony Realu byłby to sygnał, że klub ufa Diazowi i jest on mile widziany na Santiago Bernabeu.

