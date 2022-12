fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Fiorentina nie zamierza zatrzymywać na siłę Szymona Żurkowskiego i zgodzi się na styczniowy transfer. Reprezentant Polski został wyceniony na pięć milionów euro – donosi “La Gazzetta dello Sport”.

Po świetnej grze na wypożyczeniu w Empoli wydawało się, że Szymon Żurkowski znajduje się w przełomowym momencie swojej piłkarskiej kariery. Latem wrócił do Fiorentiny, gdzie miał być istotnym elementem drużyny. Na jego nieszczęście ostatecznie Vincenzo Italiano zaufał innym zawodnikom, dając Polakowi niewiele okazji do gry. W tym sezonie przebywał na boisku przez zaledwie 78 minut gry.

Środkowy pomocnik ma świadomość, że jedynym rozwiązaniem jest rozstanie i naciska na zimowy transfer. Nie ma wielu klubów zainteresowanych skorzystaniem z jego usług, natomiast poważne prace nad ściągnięciem go do siebie prowadzi Salernitana.

Fiorentina jednocześnie nie zamierza trzymać go w drużynie za wszelką cenę. Władze klubu zdają sobie sprawę z ambicji Żurkowskiego, dlatego w przypadku satysfakcjonującej oferty pozwolą mu odejść. Pomocnik reprezentacji Polski został wyceniony na pięć milionów euro.

Dla 25-latka to świetna okazja, aby wrócić do wysokiej dyspozycji. Nie wiemy, czy Salernitana ostatecznie zgodzi się na żądaną przez Fiorentinę kwotę, natomiast oba kluby pozostają w kontakcie, a dotychczasowe rozmowy przebiegały poprawnie. Wszystko wskazuje na to, że Żurkowski dopnie swego i już zimą zmieni pracodawcę.

