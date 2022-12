Pressfocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Barcelona chce wzmocnić środek pola. Do wicemistrza Hiszpanii zaproponowany został Adrien Rabiot, któremu zostało kilka miesięcy kontraktu.

Barcelona rozgląda się za nowym pomocnikiem

Rozwiązaniem może być Adrien Rabiot

Francuz został zaproponowany wicemistrzowi Hiszpanii

Rabiot w niepewnej sytuacji

W letnim oknie transferowym Adrien Rabiot był wypychany przez Juventus. Turyńczycy nie chcieli już Francuza, który rozczarowywał często formą. Pomocnik przeżywa jednak renesans formy, o czym świadczą jego statystyki. W bieżącej kampanii rozegrał 16 meczów. Rabiot może pochwalić się pięcioma golami i dwoma asystami.

Sytuacja francuskiego pomocnika zmieniła się mocno na przestrzeni minionych miesięcy. Kontrakt Rabiota wygasa już 1 lipca 2023 roku. Piłkarz jest zainteresowany pozostaniem w Turynie. Juventus nie przesądza żadnego scenariusza, więc Rabiot musi rozglądać się za różnymi opcjami. Latem o Francuza zabiegał Manchester United. Chętne na angaż 27-latka były też inne ekipy z Premier League.

Rabiot nie był jeszcze łączony z przenosinami do La Ligi. To się zmieniło, ponieważ Francuz został zaproponowany Barcelonie. Dla wicemistrza Hiszpanii byłaby to atrakcyjna transakcja, ponieważ piłkarz będzie dostępny za darmo, co jest istotne dla Barcelony, która musi racjonalnie dysponować finansami. Rabiot aktualnie przebywa na mundialu w Katarze. W niedzielę zagra z Trójkolorowymi o złoty medal mistrzostw świata. Francuz to podstawowy piłkarz na tym turnieju.

