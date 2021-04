Mundo Deportivo donosi, że jeżeli Paris Saint-Germain nie dojdzie do porozumienia z Neymarem w kontekście przedłużenia kontraktu, a Barcelona nie przekona do pozostania Ousmane’a Dembele, może dojść do gwiazdorskiej wymiany.

Neymar – szykuje się wielki powrót?

Paris Saint-Germain ciężko pracuje, by odnowić kontrakt z Neymarem, który trafił do Paryża w 2017 roku za 222 miliony euro. Jeszcze niedawno wydawało się wręcz, że sprawa jest rozwiązana, a Brazylijczyk zostawi parafkę pod nową umową do 2026 roku. Negocjacje jednak przedłużają się. W międzyczasie ponownie pojawiły się plotki łączące gracza z Barceloną, a sam Neymar wziął udział w kolejnej kontrowersji w trakcie spotkania PSG z Lille (0:1). 29-latek obejrzał w końcówce czerwoną kartkę i po raz kolejny głośniej mówiono o jego zachowaniu niż umiejętnościach. Krytyka dotknęła Brazylijczyka zarówno z zewnątrz, jak i ze strony klubu.

Dembele rośnie z meczu na mecz

W tym samym czasie Ousmane Dembele buduje swoją pozycję w Barcelonie. W ostatnich miesiącach jest dla Ronalda Koemana podstawowym graczem, a w ostatnim meczu zdobył gola na wagę trzech punktów. Francuz gra teraz częściej jako napastnik, gdzie jego nieprzewidywalność i szybkość jest śmiercionośna dla rywali. Mimo, że Dembele nie gwarantuje zbyt imponującej liczby trafień i asyst, to bez wątpienia jego najlepszy sezon w stolicy Katalonii.

Impas w negocjacjach

Negocjacje PSG z Neymarem się przedłużają, zaś Barcelona dopiero zamierza rozpocząć rozmowy z Dembele. Kontrakty obu zawodników obowiązują w tym momencie do 2022 roku. Duma Katalonii chce przedłużyć umowę z Francuzem tego lata. Choć sam zawodnik chce pozostać na Camp Nou, to klub musi rozważać różne scenariusze. Jeżeli negocjacje zakończą się fiaskiem, Barcelona zechce tego lata sprzedać gracza lub wymienić go za Neymara, by uniknąć oddania tak wartościowego gracza za darmo.

Powrót Brazylijczyka na Camp Nou byłby zdecydowanie jednym z najważniejszych wydarzeń letniego okienka transferowego. Trudno jednak jednoznacznie ocenić, czy oddanie pięć lat młodszego zawodnika w dobrej dyspozycji byłoby mądrym posunięciem ze strony klubu z Katalonii.

Już dziś Neymar dostanie szansę zaprezentowania się na największej scenie. Jego PSG zmierzy się z przetrzebionym kontuzjami Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Początek meczu już o godzinie 21.00.