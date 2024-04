FC Barcelona zastanawia się nad przyszłością Joao Felixa. Chce zatrzymać go na dłużej, lecz Atletico nie godzi się na kolejne wypożyczenie. Opcją jest zatem wymiana, w ramach której pod skrzydła Diego Simeone trafiłby jeden z graczy Blaugrany.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

FC Barcelona jest zainteresowana dalszą współpracą z Joao Felixem

Atletico Madryt chce wreszcie definitywnie pozbyć się Portugalczyka

Blaugrana rozważa wymianę, w ramach której do Atletico trafiłby Ansu Fati

Barcelona może poświęcić swojego wychowanka dla Felixa

Minionego lata Barcelona wypożyczyła Joao Felixa, spełniając tym samym jego marzenia o grze dla tego klubu. Portugalczyk znalazł się w trudnej sytuacji, bowiem nie zamierzał kontynuować kariery w Atletico Madryt, a z uwagi na przeciętne występy żadna z drużyn nie była zainteresowana jego transferem. Z pomocą ruszyła Blaugrana, która wypożyczyła go na sezon 2023/2024.

Felix w Barcelonie spisuje się nieco lepiej, lecz wciąż nie jest to poziom, który pozwoliłby Atletico sprzedać go za olbrzymie pieniądze. Duma Katalonii chce dalszej współpracy z Portugalczykiem, lecz z uwagi na brak możliwości kolejnego wypożyczenia szuka innego rozwiązania.

W grę wchodzi wymiana, w ramach której do stolicy Hiszpanii powędrowałby Ansu Fati. Aktualnie przebywa on na wypożyczeniu w Brighton, gdzie raczej rozczarowuje. Nie ma wątpliwości, że to olbrzymi talent, natomiast jego rozwój zahamowały problemy zdrowotne.

Dla Atletico nie jest to wymarzona opcja, ale może to być jedyny sposób, aby wreszcie definitywnie pożegnać Felixa. Trudno spodziewać się natomiast, aby Los Rojiblancos nie oczekiwali dopłaty, bowiem wartość rynkowa Portugalczyka jest dużo wyższa.