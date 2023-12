IMAGO / Angel Marchini / SOPA Images Na zdjęciu: Federico Bernardeschi

Jeden z dwójki Włochów lada moment może opuścić Toronto FC

Federico Bernardeschi jest gotowy na zmianę otoczenia

Otoczenia mistrza Europy już pracuje nad przeprowadzką do Serie A

Federico Bernardeschi chce wrócić do Italii

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że Federico Bernardeschi nosi się z zamiarem opuszczenia Toronto FC. Włoski skrzydłowy chciałby już w styczniowym okienku transferowym wrócić do swojej ojczyzny. Agent zawodnika zakasał rękawy i rozpoczął pracę.

Federico Bernardeschi już wcześniej chciał wrócić na Półwysep Apeniński. Jednak nie zgłosił się po niego żaden klub. Teraz sytuacja Włocha jest inna, bowiem chce za wszelką cenę wrócić do Serie A. Prawdopodobnie ma to związek ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy. 29-latek chciałby w ten sposób zbliżyć się do “Squadra Azzurra” i wkupić się w łaski Luciano Spallettiego.

Wychowanek Fiorentiny w obecnym sezonie MLS rozegrał 31 spotkań. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć dwie asysty.

