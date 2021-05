FC Barcelona szuka nowego napastnika, a wśród kandydatów do wzmocnienia katalońskiego zespołu wymieniany jest Sergio Aguero. Jak informują brytyjskie media, przedstawiciele klubu z Camp Nou przeprowadzili już wstępne rozmowy z reprezentantami zawodnika, który latem będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

FC Barcelona zainteresowana Aguero

32-letni Aguero ogłosił niedawno opuszczenie Etihad Stadium. Doświadczony napastnik pożegna się z Manchesterem City wraz z końcem obecnego sezonu, kiedy wygasa jego obecna umowa z klubem. W efekcie stał się bardzo atrakcyjną opcją dla wielu europejskich klubów, a wśród poważnie zainteresowanych ma być FC Barcelona.

Zmagający się z poważnymi problemami finansowymi kataloński klub szuka różnych sposób na wzmocnienie drużyny. Możliwość pozyskania Aguero na zasadzie wolnego transferu jest niewątpliwie dla niego atrakcyjną opcją. Musi jednak liczyć się z dużą konkurencją ze strony innych klubów.

Przenosiny na Camp Nou byłyby dla Aguero również powrotem na hiszpańskie boiska. Przed przenosinami w 2011 roku do Manchesteru City spędził pięć lat w Atletico Madryt. W La Liga rozegrał 175 spotkań, zdobywając 74 bramki.

Pozyskanie Aguero szansą na zatrzymanie Messiego

Ewentualne sprowadzenie Aguero może również pomóc Barcelonie osiągnąć inny cel – zatrzymanie w zespole Lionela Messiego. Nie jest bowiem tajemnicą, że obaj zawodnicy przyjaźnią się ze sobą.

– Z tego co wiem, to jest na to ogromna szansa. Sergio Aguero chciałby grać dla Barcelony, nie ma tutaj żadnego haczyka. Ma 32 lata, doskonale zna język, zna La Ligę, zna kraj, a jednym z jego najlepszych przyjaciół w piłce nożnej jest Lionel Messi. W Barcelonie, w Katalonii mówi się, że to także doskonała szansa dla Joana Laporty, aby spróbować przekonać Messiego do pozostania w klubie. Pomogłoby mu w tym podpisanie kontraktu z jednym z jego dobrych przyjaciół Sergio Aguero, po tym jak Luis Suarez opuścił klub w ubiegłym roku – powiedział w rozmowie ze Sky Sports News hiszpański ekspert piłkarski Alvaro Montero.