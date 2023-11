IMAGO / NurPhoto / Fletcher Blackbur Na zdjęciu: Wilfred Ndidi

Wilfred Ndidi trafił na listę życzeń FC Sevilli

Nigeryjczyk gra na zapleczu Premier League

Priorytetem dla pomocnika jest powrót do Premier League

Wilfred Ndidi lekiem na problemy w drugiej linii

Wilfred Ndidi został uznany przez skautów Sevilli za główny cel transferowy podczas zbliżającego się okienka transferowego. Władze hiszpańskiego klubu szukają wzmocnień, aby gra zespołu uległa znacznej poprawie. Na ten moment zajmują odległe 13. miejsce w lidze, mając na swoim koncie 12 punktów. Według informacji z mediów Andaluzyjczycy mają już przygotowaną wstępną ofertę i w najbliższym czasie przedstawią ją angielskiemu zespołowi.

Nigeryjczyk mimo spadku Leicester z Premier League pozostał w drużynie. Jest jedną z kluczowych postaci “Lisów” w misji powrotu na najwyższy ligowy szczebel w Anglii. W trwającym sezonie zagrał 12 spotkań w Championship, w których strzelił jedną bramkę i zanotował 3 asysty. Na King Power Stadium trafił w 2017 roku z KRC Genk za 17.6 miliona euro. Z Leicester wygrał Puchar oraz Superpuchar Anglii.

Priorytetem dla reprezentanta Nigerii ma być powrót do gry w Premier League. Jednak jeśli oferty napływające z Hiszpanii okażą się na tyle korzystne, to Ndidi może rozważyć transfer do zespołu z La ligi. W ostatnich tygodniach 26-latek był łączony również z innym hiszpańskim klubem. Zainteresowanie pomocnikiem przejawiała FC Barcelona.