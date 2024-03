FC Barcelona ma plan na hitowy transfer, ale może być za późno

FC Barcelona chciałaby znacząco wzmocnić swój skład, aby na dobre wrócić do rywalizacji z najlepszymi klubami Europy. Jak informuje kataloński Sport, Blaugrana ma plan na pozyskanie gwiazdy Bayernu.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona znów poszuka wzmocnień

Blaugrana szykuje się na letnie okno transferowe

Klub opracował plan na pozyskanie gwiazdy Bayernu

FC Barcelona chce sprowadzić gwiazdę Bayernu w 2025 roku

FC Barcelona w tym sezonie wróciła do skutecznej rywalizacji z najlepszymi klubami w Europie. Blaugrana awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i z pewnością chciałaby utrzymać ten poziom. Jednak nie da się ukryć, że do walki o wyższe cele potrzebne będą wzmocnienia.

Letnie okno transferowe w biurze Dumy Katalonii zapowiada się niezwykle ciekawie. Według mediów klub szykuje się nie tylko na pozyskiwanie graczy, ale także sprzedaż niektórych gwiazd. Niepewne są losy m.in. Raphinhi, za którego wielkie pieniądze oferują Saudyjczycy.

Zarobione pieniądze ze sprzedaży zawodników mogłyby posłużyć na sfinalizowanie konkretniejszych wzmocnień. Mimo tego plan Joana Laport i Deco zakłada, że największy hit transferowy ma zostać dopięty w 2025 roku. Wówczas zakończy się umowa Joshuy Kimmicha z Bayernem i Niemiec będzie do wzięcia za darmo. Pytanie tylko, czy nikt nie ubiegnie Barcy, ponieważ w grze o pomocnika jest co najmniej kilka innych klubów.

