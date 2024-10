FC Barcelona ma na celowniku dwóch graczy Chelsea

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Deco

Romeo Lavia i Carney Chukwuemeka na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona według najnowszych doniesień mediów zwróciła uwagę na dwóch młodych graczy Chelsea. Katalończycy według wieści serwisu Fichajes.net wykazują poważne zainteresowanie takimi zawodnikami jak Romeo Lavia czy Carney Chukwuemeka. Źródło przekonuje, że wymienieni gracze The Blues mogą wzmocnić ekipę z La Liga w trakcie styczniowej sesji transferowej. Dyrektor sportowy hiszpańskiego klubu Deco jest zainteresowany sfinalizowaniem transakcji z udziałem obu graczy.

Reprezentant Belgii trafił do ekipy z Londynu w sierpniu 2023 roku. Romeo Lavia wcześniej reprezentował barwy Southampton. Fakt jednak, że zawodnik zmagał się z różnymi problemami fizycznymi, miał wpływ na to, że czas spędzony na boisku nie był taki, jakiego piłkarz by oczekiwał. Realny scenariusz zakłada zatem, że Romeo Lavia nie tylko zmieni klub, ale również ligę.

Innym kandydatem do zmiany pracodawcy jest z kolei 20-latek, który dołączył do Chelsea z Aston Villa. Chukwuemeka po zmianie barw klubowych nie potrafił zaaklimatyzować się w nowym zespole. Niemniej kilka razy błysnął, co dało wyraźny sygnał wszystkim, że w zawodniku drzemie duży potencjał.

Ewentualne wzmocnienie Barcelony dwoma młodymi zawodnikami klubu z Premier League miałoby na celu poprawienie jakości drużyny w pomocy. Kłopotem przy sfinalizowaniu transakcji może być jednak trener Hansi Flick. Niemiec nie jest przekonany do obu rozwiązań.

Romeo Lavia jest wyceniany na 35 milionów euro. Tymczasem rynkowa wartość Chukwuemeki kształtuje się na poziomie 15 milionów euro.

