FC Barcelona chce gwiazdę Bundesligi. To nowy Toni Kroos

Stiller na celowniku FC Barcelony

Angelo Stiller, młoda gwiazda VfB Stuttgart, jest jednym z najgorętszych nazwisk w Bundeslidze. Jego umiejętności techniczne i naturalne zdolności przywódcze sprawiają, że już teraz określany jest jako potencjalny następca Toniego Kroosa w reprezentacji Niemiec. Jak podaje niemiecki “Bild”, Stiller znajduje się na radarze takich klubów jak FC Barcelona, co dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół jego osoby.

Sam zawodnik, mimo licznych spekulacji, zachowuje ostrożność w wypowiedziach na temat swojej przyszłości. – Oczywiście słyszę o możliwych transferach, czasem nawet pytają mnie o to w szatni. Ale to mnie nie dotyczy. Jestem w Stuttgarcie i to jest mój jedyny cel – powiedział Stiller w wywiadzie dla “Sport Bild”.

Nie jest tajemnicą, że Stiller idealnie pasowałby do profilu piłkarza, którego szuka FC Barcelona. Jego wszechstronność i styl gry odpowiadają filozofii Blaugrany, co czyni go atrakcyjną opcją transferową. Mimo to sam zawodnik podkreśla swoje zadowolenie z gry w Stuttgarcie: – W piłce wszystko zmienia się bardzo szybko, trzeba uważać na to, co się mówi. Wyobrażam sobie, że zostanę w VfB. Czuję wsparcie kibiców i całego klubu, a to dla mnie najważniejsze.

Dodatkowym czynnikiem, który wzmacnia plotki o możliwym transferze Stillera do Barcelony, jest obecność Hansiego Flicka na Camp Nou. Flick, który zna Stillera z czasów Bayernu Monachium, mógłby odegrać kluczową rolę w potencjalnym sfinalizowaniu transferu. Jednak na chwilę obecną Niemiec koncentruje się na swojej karierze w Bundeslidze, podkreślając, że jego priorytetem jest gra dla Stuttgartu.