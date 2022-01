PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Łukasz Fabiański nie ukrywa, że chciałby kontynuować karierę w West Hamie United i ma nadzieję na podpisanie nowego kontraktu z klubem. Obecna umowa byłego reprezentanta Polski obowiązuje do końca obecnego sezonu.

Łukasz Fabiański jest związany z West Hamem United umową do końca sezonu 2021/22

Były reprezentant Polski nie myśli na razie o zakończeniu kariery

Zadowolone z postawy doświadczonego Polaka Młoty prowadzą z nim rozmowy na temat przedłużenia umowy

Fabiański o przyszłości

35-letni Fabiański od początku sezonu prezentuje wysoką formę, a przy okazji ostatniego spotkania z Norwich City zanotował swój występ nr 300 na boiskach Premier League. W rozmowie ze Standard Sport przyznał, że liczy na przedłużenie swojej umowy z londyńskim klubem i nie myśli o zakończeniu kariery.

Zapytany czy w przyszłym sezonie nadal będzie grał w zespole Młotów odpowiedział: – Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, co powiedzieć, to zawsze jest trudne pytanie.

– Jestem bardzo szczęśliwy w tej chwili. Skupiam się na pomocy klubowi i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nie widzę innych opcji. Staram się cały czas naciskać. To kwestia zdrowia, kwestia gry na odpowiednim poziomie i jeśli nadal będę to robił, to nie wyznaczam sobie żadnego czasu. Nie chciałbym być oceniany przez pryzmat wieku, ale przez pryzmat tego, jak radzę sobie na boisku – kontynuował Fabiański.

West Ham idzie w dobrym kierunku

Postawa Fabiańskiego w obecnym sezonie niewątpliwie pomaga również klubowi w osiąganiu bardzo dobrych wynikach. Po ostatnich trzech wygranych z rzędu West Ham wrócił na czwarte miejsce w tabeli i potwierdza, że będzie się liczył w walce o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

– To jest naprawdę wyjątkowy czas, aby być częścią tego klubu. Klub zmierza naprawdę w dobrym kierunku. Kiedy odchodziłem z Arsenalu głównym moim celem była regularna gra jako numer 1 i zawsze moim marzeniem było grać w klubie, który walczyłby o coś więcej. Myślę, że West Ham stara się w teraz zrobić krok do przodu i być klubem, który będzie rywalizował o miejsca w europejskich pucharach – mówił Fabiański.

Czyste konto Fabiańskiego

Fabiański z bardzo dobrej strony zaprezentował się w ostatnim ligowym meczu, w którym West Ham pokonał 2:0 Norwich City. Polski bramkarz zachował w tym spotkaniu czyste konto po raz pierwszy od rozegranego 12 grudnia meczu z Burnley.

– Zawsze miło jest zachować czyste konto. To jest coś, co jest ważne dla bramkarza. Czyste konto dodaje pewności. Byłem szczęśliwy, że udało mi się obronić to uderzenie, ponieważ było ono dość mocne. Jesteśmy zadowoleni z tego występu – dodał doświadczony Polak.

