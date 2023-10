IMAGO / Santiago Joel Abdala Na zdjęciu: Ezequiel Fernandez

Liverpool nie ogranicza się do Europy, jeśli chodzi o skautów

Pracownicy The Reds mają obserwować Ezequiela Fernandeza

21-letni pomocnik w Argentynie uchodzi za bardzo duży talent

Ezequiel Fernandez na radarze Liverpoolu

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport” Liverpool jest jedną z wielu drużyn, które bacznie przyglądają się utalentowanemu pomocnikowi z Argentyny – Ezequielowi Fernandezowi.

Kontrakt 21-latka z macierzystym Boca Juniors obowiązuje do końca 2025 roku, co w najbliższych okienkach transferowych może oznaczać rynkową okazję. Niewykluczone, że skorzystają z niej właśnie włodarze The Reds, którzy szukają wzmocnienia do środka pola z powodu wygasającej po sezonie umowy Thiago Alcantary.

Ezequiel Fernandez do pierwszego zespołu Boca Juniors został włączony w styczniu 2023 roku. Młodzieżowy reprezentant Argentyny dotychczas dla Los Xeneizes zdołał rozegrać 43 spotkania, w których zanotował 2 asysty.