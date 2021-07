Rafael Benitez chce wzmocnić kadrę Evertonu, by ten mógł skutecznie rywalizować z najlepszymi. Na Goodison Park może trafić Kalidou Koulibaly.

Everton szuka wzmocnień przed sezonem 2021/2022

Rafael Benitez chce by na Goodison Park trafił Kalidou Koulibaly

Senegalski defensor ma kosztować 35 milionów funtów

Koulibaly wreszcie w Premier League?

Everton w kampanii 2020/2021 miał wywalczyć kwalifikację do europejskich pucharów. Tak się jednak nie stało. The Toffees zaczęli bardzo dobrze. Przewodzili nawet stawce w Premier League przez chwilę. Wraz z upływem czasu sytuacja zaczęła się pogarszać i klub z siedzibą na Goodison Park zajął tylko dziesiąte miejsce. Po sezonie drużynę opuścił Carlo Ancelotti, który objął Real Madryt.

Nowym szkoleniowcem Evertonu został Rafael Benitez. Hiszpan ma poprawić wyniki zespołu, a do tego potrzebuje transferów. W pierwszej kolejności na Goodison Park może trafić nowy obrońca. Defensywa to bowiem pięta achillesowa The Toffees, którzy stracili w ostatnim sezonie 48 goli.

90min.com informuje, że Benitez poprosił przełożonych o sprowadzenie Kalidou Koulibaly’ego. Obaj panowie współpracowali ze sobą przez rok w Napoli. Hiszpan opuścił później Italię, ale Senegalczyk pozostał w Neapolu, gdzie stał się światowej klasy obrońcą.

Koulibaly swego czasu wzbudził zainteresowanie obu klubów z Manchesteru. Napoli oczekiwało wówczas za 30-latka około 100 milionów funtów, co odstraszyło kupców. Aktualnie ekipa z Neapolu potrzebuje funduszy, gdyż ponownie nie wywalczyła kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dlatego Senegalczyk mógłby odejść do Evertonu za 35 milionów funtów.

Czytaj także: Angielskie kluby rywalizują o francuski talent