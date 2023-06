Źródło: AS Roma

Źródło: AS Roma

IMAGO/Jan Huebner Na zdjęciu: Evan Ndicka

Roma szaleje podczas letniego okienka transferowego

“Giallorossi” podpisali teraz kontrakt z Evanem Ndicką

Wychowanek Auxerre trafił do stołecznego klubu na zasadzie wolnego transferu

Oficjalnie: Evan Ndicka podpisał kontrakt z AS Romą

AS Roma za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej oraz mediów społecznościowych przedstawiła kolejny transfer. Nowym zawodnikiem “Giallorossich” został Evan Ndicka, który już od wielu tygodni był łączony z przeprowadzką do stolicy Włoch. 23-latek trafił do stołecznego zespołu na zasadzie wolnego transferu i podpisał pięcioletni kontrakt.

– Projekt, który został mi pokazany, razem z historią i prestiżem tego klubu, popchnął mnie do przybycia do Rzymu, fantastycznego miasta, który kocha i żyje piłką. Nie mogę się doczekać wybiegnięcia na Olimpico przed moimi nowymi kibicami i móc pomóc w osiągnięciu naszych celów – skomentował Evan Ndicka.

Wychowanek AJ Auxerre w minionym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce Eintrachtu Frankfurt, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. Wraz z zespołem “Orłów” zwyciężył w rozgrywkach Ligi Europy w sezonie 2021/22.

Sprawdź także: Chukwueze zbyt drogi. Milan rusza po innych prawo skrzydłowych