IMAGO/NurPhoto Na zdjęciu: Samuel Chukwueze

Milan zrezygnował z transferu Samuela Chukwueze

Skrzydłowy Villarrealu okazał się zbyt drogi

“Rossoneri” mają już na celowniku trzech innych piłkarzy na prawą flankę

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy “Sky Sports Italia” wynika, że Milan zrezygnował ze sprowadzenie Samuela Chukwueze. Nigeryjczyk okazał się zbyt drogi dla “Rossonerich”, bowiem Villarreal zażyczył sobie za transfer skrzydłowego 40 milionów euro. Sprawiło to, że władze włoskiego klubu rozważą inne opcje na prawą flankę.

Wcześniej wspomniany portal informuje już o trzech zawodnikach, którzy mogliby wzmocnić prawe skrzydło zespołu Stefano Piolego. Jednym z nich jest superrezerwowy Arsenalu – Reiss Nelson. Pozostała dwójka to Ismaila Sarr z Watfordu oraz Jeremy Doku z Rennes.

Najtrudniejszym z tej trójki piłkarzy do sprowadzenia na San Siro bez wątpienia będzie Reiss Nelson. Zawodnik jest już po ustnym porozumieniu z Arsenalem w sprawie przedłużenia kontraktu. Umowa Sarra z Watford wygasa w przyszłym roku, co oznacza, że władze angielskiego klubu mogą rozważyć jego sprzedaż. Natomiast kontrakt Doku z Rennes obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

