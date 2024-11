PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Evan Ferguson przymierzany do Manchesteru United

Po tym, jak Ruben Amorim został nowym trenerem Manchesteru United, z przeprowadzką na Old Trafford naturalnie jest łączony Viktor Gyokeres. Jednak portugalski szkoleniowiec w ostatnich wywiadach zapewniał, że podczas zimowego okienka transferowego nie planuje osłabiać swojego byłego klubu, czyli Sportingu Lizbona. Dlatego włodarze Czerwonych Diabłów, którzy chcą poważnie wzmocnić linię ataku już w styczniowym oknie, obserwują innych napastników.

Jak poinformował brytyjski portal “Football Insider”, opcją na zwiększenie rywalizacji w formacji ofensywnej Manchesteru United może być Evan Ferguson. 18-krotny reprezentant Irlandii, który uchodzi za wielki talent, stracił miejsce w podstawowym składzie Brighton & Hove Albion, gdy stery nad ekipą Mew przejął niemiecki szkoleniowiec, Fabian Hurzeler. Z tego powodu 20-letni snajper podobno rozważa zmianę otoczenia, by w innym zespole odgrywać kluczową rolę.

Klub z Old Trafford najpierw musiałby jednak rozstać się z Joshuą Zirkzee, który póki co zawodzi w czerwonej części Manchesteru. Taki scenariusz jest możliwy, ponieważ holenderskiemu zawodnikowi wróży się powrót do Serie A, gdzie w przeszłości młody piłkarz przywdziewał koszulkę Bolonii. Jego sytuację monitorują m.in. AC Milan oraz Juventus. Gdyby Joshua Zirkzee wrócił do Włoch, to następcą 23-latka mógłby zostać właśnie Evan Ferguson.

Irlandzka perełka na boiskach Premier League zdobyła 13 bramek i zaliczyła 2 asysty.