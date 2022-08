Źródło: The Telegraph

Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United tego lata dokona już tylko jednego transferu. Erik ten Hag chciał jeszcze dwóch wzmocnień, ale musi obejść się smakiem.

Manchester United wydał na nowych piłkarzy dużo więcej, niż planował

Efektem tej sytuacji będzie spokojny finisz okna transferowego na Old Trafford

Klub nie ma już środków na wzmocnienia, których chciał Erik ten Hag

Manchester United bez pieniędzy na transfery

Start sezonu 2022/2023 w Premier League, udowodnił, że Manchester United nie jest w pełni gotowy na trudny bieżącej kampanii. Czerwone Diabły zaczęły później wygrywać mecze, ale braki w drużynie Erika ten Haga wciąż były widoczne. Holenderski szkoleniowiec tego lata dostał pięciu nowych zawodników, których pozyskanie sprawiło, że klubowa kasa na transfery świeci pustkami.

Manchester United zapłacił 95 milionów euro, aby ich barwy reprezentował Antony. To kwota znacznie większa, niż początkowo planowano na Old Trafford. Przepłacić trzeba było też za Lisandro Martineza. Ajax dostał za Argentyńczyka ponad 57 milionów euro. Mnóstwo pieniędzy trzeba było też wydać na to, aby dla Czerwonych Diabłów zagrał Casemiro. (70 milionów euro). Stosunkowo tani był zaś Tyrell Malacia (15 milionów euro). Za darmo ekipę Erika ten Haga zasilił Christian Eriksen.

Szósty klub minionego sezonu Premier League, na transfery tego lata wydał 238 milionów euro, a wypożyczony ma być jeszcze Martin Dubravka. To zapewne będzie ostatni ruch Manchesteru United, który nie ma już pieniędzy na wzmocnienia. Erik ten Hag zapewne jest tym rozczarowany, ponieważ chciał, aby na Old Trafford trafił jeszcze prawy obrońca i środkowy pomocnik.