Christian Eriksen zostanie zawodnikiem Brentford, informuje Sky Sports. Zawodnik jest już po przejściu niezbędnych badaniach lekarskich, które pozwalają Duńczykowi wrócić do piłki nożnej.

Christian Eriksen wróci do ligi angielskiej po dwóch latach przerwy

Duńczyk znów będzie występował w ekipie z Londynu

Tym razem na usługi 29-latka zdecydował się Brentford City

Eriksen ponownie w Premier League

Christian Eriksen jest tym zawodnikiem, który w trakcie Euro 2020 wzbudził zainteresowanie całego świata. Było to następstwem zasłabnięcia w trakcie spotkania przeciwko Finlandii. Jak się później okazało, Duńczyk miał atak serca.

Kłopoty zdrowotne piłkarza sprawiły, że to musiał mieć wszczepiony cardiowerter-defibrylator. To urządzenie przyczyniło się do tego, że Eriksen musiał rozwiązać umowę z Interem Mediolan, do którego trafił w styczniu 2020 roku z Tottenhamu Hotspur.

Włoskie prawo zabrania udziału w wydarzeniach sportowy osobom, które muszą korzystać urządzeń wspierających prace serca. Tym samym reprezentant Danii musiał szukać sobie nowego klubu.

Wszystko wskazuje na to, że Eriksen zasili szeregi Brenford City. Zawodnik ma związać się z klubem Premier League umową na pół roku. Eriksen stanie się jednocześnie najbardziej znanym piłkarzem w historii klubu z Londynu.

W mediach pojawiły się już informacje, że Eriksne będzie potrzebował mniej więcej miesiąca, aby móc grać w ekipie Pszczół. Tymczasem w pierwszym lutowym spotkaniu ligowym zawodnicy Brentford zmierzą się na wyjeździe z Man City.

