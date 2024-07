MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

RSC Anderlecht monitoruje sytuację Eriksena w Man United

Manchester United przed sezonem 2022/2023 postanowił sprowadzić do klubu Christiana Eriksena. Duńczyk trafił na Old Trafford po wygaśnięciu kontraktu z Brentford. Choć w pierwszym sezonie pełnił kluczową rolę, to w ostatniej kampanii Erik ten Hag zmniejszył jego wkład w grę zespołu. Wywołało to lawinę spekulacji odnośnie opuszczenia Czerwonych Diabłów w letnim oknie transferowym.

Reprezentant Danii jakiś czas temu był przymierzany m.in. do Galatasaray. Jednak sam piłkarz stanowczo zaznacza, że czuję się w Manchesterze szczęśliwy i nie myśli, póki co o zmianie barw klubowych. Sytuacja może ulec bardzo szybko zmianie, bo najnowsze informacje sugerują, że usługami 32-latka zainteresował się RSC Anderlceht. Belgijski klub latem chce pozyskać kogoś do środka pola, a zdaniem portalu Nieuwsblad.be idealnym kandydatem jest Christian Eriksen.

Plotki o transferze byłego pomocnika Interu Mediolan czy Tottenhamu do Belgii podsyca osoba trenera Anderlcehtu. Opiekunem zespołu z Lotto Park jest Brian Riemer, który w przeszłości pracował jako asystent w Brentford. Obaj panowie znają się więc bardzo dobrze, bowiem Eriksen grał w barwach Os w kampanii 2021/2022.

W poprzednim sezonie Eriksen wystąpił w Man United w 28 meczach, w których zdobył jednego gola i zaliczył trzy asysty. Obecna umowa Duńczyka z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do czerwca 2025 roku.