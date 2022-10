Pressfocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen nie przestaje być łączony odejściem z Napoli. Media wskazują, że o Nigeryjczyka stara się wiele zespołów i wysoce prawdopodobne jest, że latem zmieni on pracodawcę. Zdaniem redakcji Fichajes, w wyścigu o napastnika Napoli prowadzi Manchester United.

Jednym z niespełnionych latem życzeń Erika ten Haga był transfer topowego środkowego napastnika

W orbicie zainteresowań Manchesteru United od dłuższego czasu znajduje się Victor Osimhen

Zdaniem mediów Czerwone Diabły są na czele wyścigu o pozyskanie napastnika Napoli

Osimhen wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku

Kontuzje niestety nie odpuszczają Victorowi Osimhenowi także w sezonie 2022/23. Napastnik ma ogromny talent, który niestety hamują dość częste urazy. Z tego powodu stracił on już w obecnej kampanii sześć spotkań. Stan zdrowia Nigeryjczyka nie osłabia mimo wszystko zainteresowania jego osobą ze strony innych klubów. 23-latek postrzegany jest za wielki talent i w swoich składach chciałoby go mieć wielu trenerów topowych europejskich klubów.

Już latem Osimhen łączony był z przenosinami do Manchesteru United, choć ostatecznie do operacji nie doszło. Czerwone Diabły wciąż monitorują sytuację napastnika Napoli, zdając sobie jednocześnie sprawę z zainteresowania ze strony innych gigantów futbolu. Erik ten Hag marzy o transferze Nigeryjczyka, jako że na Old Trafford latem nie zawitał żaden nowy napastnik. A Holender oczekuje wzmocnień na tej właśnie pozycji.

W ostatnim wywiadzie agent zawodnika potwierdził, że latem doszło do kontaktu z przedstawicielami Manchesteru United. Nigeryjczyk wolał jednak pozostać w Napoli.

– W kwestii jego odejścia jedna rzecz stała na przeszkodzie. To Victor nie chciał odchodzić z Napoli, gdyż interesowała go gra w Lidze Mistrzów. Jego marzeniem było rozegrać kolejny świetny sezon w Neapolu i móc cieszyć się z sukcesów zarówno w Serie A, jak i europejskich pucharach. Rynek przechodzi dynamiczne zmiany, jednak intencją Victora jest kontynuować karierę w Napoli – stwierdził w rozmowie z Radiem Kiss Kiss Napoli.

Według dziennikarzy z redakcji Fichajes Manchester United prowadzi w wyścigu o pozyskanie Victora Osimhena. Oprócz nich mocno zabiegać o transfer Nigeryjczyka mają jeszcze dwa inne europejskie kluby. Kontrakt 23-latka wygasa dopiero w czerwcu 2025 roku, dlatego Napoli może na nim sporo zarobić. Obecnie jest on wyceniany przez portal Transfermarkt na 65 milionów euro.