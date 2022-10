PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński (P) i Stan Lobotka

Piotr Zieliński błyszczy w barwach SSC Napoli. Jest jednym z liderów drużyny w pierwszej części sezonu. Gra efektownie, efektywnie, notuje liczby i walnie przyczynia się do kolejnych wygranych swojego klubu. O fantastycznej formie reprezentanta Polski piszą w swoim najnowszym tekście na Seriea.pl Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports.

Piotr Zieliński w 13 meczach dla Napoli w tym sezonie strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst

Polski piłkarz w lecie miał ofertę z West Hamu. Patrząc na to, w jakim miejscu są obecnie obie drużyny, widać, że podjął słuszną decyzję, zostając w Neapolu

Napoli jest liderem Serie A, a po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów zapewniło sobie awans do 1/8 finału

Piotr Zieliński – eksplozja formy

Piotr Zieliński zachwyca swoją grą w Serie A i w Lidze Mistrzów. Jego SSC Napoli pewnie prowadzi w lidze włoskiej, gra fantastyczną piłkę i jest na dobrej drodze do tytułu, którego tak pragną kibice w Neapolu. Polak ma wielki wpływ na to, jak wygląda drużyna spod Wezuwiusza. Jest bardzo aktywny, co przekłada się na gole i asysty. Świetnie rozumie się z kolegami z pomocy i ataku. Przez wielu ekspertów jest uważany za najlepszego obecnie pomocnika Serie A.

Luciano Spalletti znalazł idealne miejsce dla Zielińskiego. W trójce pomocników Polak czuje się najlepiej i udowadnia to swoją grą. Jest kreatywny, groźny, a jego asysta w meczu Ligi Mistrzów z Ajaxem to mistrzostwo świata. Wspaniałe techniczne podanie w pole karne, na centymetry do wbiegającego Hirvinga Lozano było majstersztykiem.

Cały tekst Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka pt. “Piotr Zieliński liderem. Chwilo trwaj!” przeczytasz na Seriea.pl