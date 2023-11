Po dziewięciu latach zakończy się pobyt Emila Forsberga w RB Lipsk. Doświadczony pomocnik w styczniu podpisze kontrakt z filialnym klubem Byków, New York Red Bulls - donosi dziennik BILD.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Emil Forsberg

Emila Forsberga śmiało można nazwać legendą Lipska

Szwed w koszulce Byków w ciągu dziewięciu lat rozegrał 318 spotkań

32-latek w zimowym oknie dołączy do New York Red Bulls

Emil Forsberg odejdzie z Lipska, zagra w Stanach Zjednoczonych

Można śmiało powiedzieć, że Emil Forsberg to jedna z największych legend RB Lipsk. 84-krotny reprezentant Szwecji z powodzeniem przywdziewa koszulkę zespołu popularnych Byków od stycznia 2015 roku, kiedy to trafił do Niemiec za 3,7 miliona euro z rodzimego Malmo.

Wszystko wskazuje na to, że ofensywny pomocnik opuści Lipsk po dziewięciu latach. Jak bowiem poinformował niemiecki dziennik “BILD”, 32-latek porozumiał się z New York Red Bulls w sprawie styczniowej przeprowadzki. To klub filialny jego dotychczasowego pracodawcy.

Emil Forsberg w barwach Byków łącznie rozegrał 318 meczów, strzelił 69 bramek i zanotował 67 asyst. Statystyki wychowanka GIF Sundsvall na Red Bull Arenie robią wrażenie.