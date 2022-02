PressFocus Na zdjęciu: Gracze Stade de Reims przed meczem z PSG

Portal 90min.com przekonuje, że kluby z tzw. angielskiej Wielkiej Szóstki obserwowały niedawny występ Hugo Ekitike ze Stade de Reims w meczu z Gironidns Bordeaux (5:0). 19-letnim napastnikiem zimą interesowało się Newcastle United.

Hugo Ekitike zimą znalazł się na radarze Newcastle United, ale ostatecznie pozostał w Stade de Reims

Teraz 19-letnim napastnikiem interesują się też największe firmy Premier League

Reprezentanci klubów z Wielkiej Szóstki obserwowali Ekitike podczas niedawnego meczu jego drużyny z Girondins Bordeaux (5:0), podczas którego napastnik strzelił gola

Ekitike na radarze wielkich angielskich marek

Hugo Eketike znajduje się coraz bliżej transferu do Premier League. 19-letni napastnik Stade de Reims już zimą był kuszony przez Newcastle United, ale ostatecznie zdecydował się na pozostanie we Francji. Jak donosi portal 90min.com, teraz zwróciły na niego uwagę większe marki.

Portal przekonuje, że reprezentanci tak zwanej Wielkiej Szóstki obserwowali z perspektywy trybun ostatni mecz w wykonaniu Eketike. Jego Reims grało u siebie z Girondins Bordeaux i odniosło efektowne zwycięstwo 5:0. Wynik otworzył sam 19-latek. Tuż przed przerwą wywalczył rzut karny i zdecydował się egzekwować go samemu. Przegrał pojedynek z bramkarzem, ale przy dobitce jego rywal musiał już skapitulować.

Był to dziewiąty gol snajpera w tym sezonie Ligue 1. Zespoły z Premier League z pewnością nadal będą obserwować napastnika, który w tak młodym wieku strzela bramki średnio co 116 minut w jednej z najsilniejszych lig Europy. Portal Transfermarkt wycenia go na sześć milionów euro.

