fot. PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Bayern Monachium i Manchester United monitorują sytuację Randala Kolo Muaniego. Zimą do transferu nie dojdzie, natomiast latem Eintracht Frankfurt będzie oczekiwał za reprezentanta Francji nawet 100 milionów euro – donosi Florian Plettenberg.

Eintracht Frankfurt liczy na ogromny zarobek za swojego napastnika

Randal Kolo Muani znajduje się na liście życzeń Manchesteru United oraz Bayernu Monachium

Za Francuza trzeba będzie latem zapłacić nawet 100 milionów euro

Manchester United rozbije bank na francuskiego napastnika?

Po rozstaniu z Cristiano Ronaldo Manchester United znalazł się pod ścianą. Erik ten Hag pilnie domaga się nowego napastnika, a kluby potencjalnych kandydatów znacząco zawyżają transferowe kwoty. Głównym celem “Czerwonych Diabłów” był Cody Gakpo, lecz ten zdecydował się na przenosiny do Liverpoolu. W podobnej sytuacji jest Bayern Monachium, który latem nie zastąpił Roberta Lewandowskiego. Kupno jakościowego napastnika do pierwszego składu odłożono w czasie i ma do niego dojść już za kilka miesięcy. Na szczycie listy życzeń Bawarczyków od dawna jest Harry Kane, lecz ten transfer nie będzie łatwy w realizacji.

Oba kluby monitorują sytuację Randala Kolo Muaniego, którego forma wystrzeliła w obecnym sezonie Bundesligi. We wszystkich rozgrywkach w barwach Eintrachtu Frankfurt zgromadził w sumie osiem trafień i jedenaście asyst. Na skutek problemów zdrowotnych kilku zawodników został również powołany do reprezentacji Francji na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze, gdzie strzelił bramkę w półfinale przeciwko Marokańczykom.

Nazwisko 24-latka w swoich notesach mają już skauci najlepszych klubów w Europie. W przestrzeni medialnej mówi się o hitowym transferze, do którego miałoby dojść po sezonie. Eintracht Frankfurt nie zakłada sprzedaży swojej wschodzącej gwiazdy zimą, zaś latem będzie rozważał oferty sięgające nawet 100 milionów euro. To ogromna kwota, która finalnie może stać się dużo mniejsza. Wszystko zależy od nastawienia potencjalnych zainteresowanych, a także dyspozycji zawodnika w drugiej części kampanii.

