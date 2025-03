PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ederson może przeprowadzić się do Manchesteru United

Manchester United rozgrywa jeden z najgorszych sezonów w swojej historii, co zapowiada wielkie zmiany na Old Trafford podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej kilku zawodników opuści drużynę Czerwonych Diabłów, a w ich miejsce zostaną sprowadzeni nowi piłkarze. Jak poinformował włoski portal “Calciomercato”, angielski gigant może wybrać się na zakupy do Włoch, ponieważ zainteresował się jedną z gwiazd Atalanty Bergamo.

Mowa o Edersonie, który od trzech kampanii robi furorę na boiskach Serie A. 25-letni pomocnik imponuje wysoką formą, co nie umknęło uwadze szkoleniowca zespołu Red Devils – Rubena Amorima. Dwukrotny reprezentant Brazylii mógłby nie tylko zwiększyć rywalizację w środku pola Manchesteru United, ale także dodać mu jakości w tej formacji. Czerwone Diabły podobno rozważają złożenie oferty za wychowanka Desportivo Brasil, a ich propozycja miałaby opiewać na 60 milionów euro.

Taka kwota powinna przekonać Atalantę Bergamo, tym bardziej że według serwisu “Transfermarkt” wartość rynkowa środkowego pomocnika wynosi 50 milionów euro. Mierzący 183 centymetry piłkarz występuje w koszulce ekipy Nerazzurrich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za niespełna 23 miliony euro z Salernitany. Ederson Jose dos Santos Lourenco, znany jako po prostu Ederson, ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą do 30 czerwca 2027 roku.