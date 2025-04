LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Manchester United przygotowuje ofertę za Edersona

Ederson od kilku sezonów imponuje dyspozycją w barwach Atalanty Bergamo i włoski klub powoli staje się za mały dla 25-letniego pomocnika. Wszystko wskazuje na to, że trzykrotny reprezentant Brazylii podczas najbliższego letniego okienka transferowego wykona kolejny krok naprzód w swojej karierze. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to mierzący 183 centymetry zawodnik jest coraz bliżej przeprowadzki do Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą.

W ostatnich miesiącach środkowy pomocnik był przymierzany do takich zespołów jak Manchester City, Liverpool, Arsenal oraz Tottenham Hotspur, ale na prowadzeniu w wyścigu o zakontraktowanie Edersona jest Manchester United – dowiedział się włoski serwis “TuttoMercatoWeb”. Atalanta Bergamo liczy na zarobek rzędu 50 milionów funtów ze sprzedaży swojego piłkarza, a władze Czerwonych Diabłów podobno przygotowują już stosowną ofertę za rozchwytywanego na rynku Brazylijczyka.

Zatem niewykluczone, że Ederson będzie kontynuował swoją karierę właśnie na Old Trafford. Dwudziestopięciolatek z powodzeniem występuje w koszulce obecnej drużyny od lipca 2022 roku, gdy trafił na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za niespełna 23 miliony euro z Salernitany. Wcześniej gwiazdor ekipy Nerazzurrich grał w rodzimych klubach – Corinthians, Fortalezie oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii pomocnik rozegrał 42 mecze, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia Edersona na 50 milionów euro.