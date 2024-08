Dybala odrzucił lukratywną ofertę z egzotycznej ligi

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Al Qadsiah kusił Dybalę dużymi pieniędzmi

Paulo Dybala, który wcześniej grał dla Juventusu i Palermo, ma w swoim kontrakcie z AS Romą klauzulę wykupu, która zawiera kilka ważnych warunków. Klauzula ta była aktywna jedynie w określonych terminach: od 1 do 15 stycznia oraz od 1 do 31 lipca. Dla klubów spoza Włoch wynosiła ona 12 milionów euro, natomiast dla zespołów z Serie A – 20 milionów euro.

Zgodnie z informacjami “Sky Sport Italia”, Al Qadsiah próbował aktywować tę klauzulę, oferując Paulo Dybali ogromną pensję za grę w Saudi Pro League. Po dokładnym przemyśleniu propozycji razem ze swoim otoczeniem, Argentyńczyk postanowił jednak pozostać w Romie i zapewnił klub, że chce kontynuować swoją karierę na Stadio Olimpico.

Teraz, gdy klauzula wykupu wygasła, każdy klub zainteresowany pozyskaniem Dybali musi negocjować bezpośrednio z Romą. Kontrakt Argentyńczyka wygasa w czerwcu 2025 roku, więc jest prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach dojdzie do rozmów na temat nowej umowy.

Dybala dołączył do Romy jako wolny zawodnik latem 2022 roku po tym, jak jego kontrakt z Juventusem dobiegł końca. W poprzednim sezonie rozegrał 39 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 16 bramek i zaliczając 10 asyst. Decyzja o pozostaniu w Romie świadczy o jego zaangażowaniu i chęci dalszego budowania swojej kariery w stolicy Włoch, gdzie od samego początku ma status największej gwiazdy.

