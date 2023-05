fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar zmienił nastawienie i planuje odejść latem z Paris Saint-Germain

Największe zainteresowanie Brazylijczykiem wykazują kluby z Premier League

Do walki o transfer szykują się przede wszystkim Manchester United i Chelsea

Gwiazdor po latach wyląduje w Premier League?

Początek sezonu układał się dla Neymara bardzo korzystnie, natomiast jego końcówka jest istnym koszmarem. Brazylijczyk zawiódł i w najważniejszym momencie sezonu znów nabawił się problemów zdrowotnych, poważnie osłabiając swój zespół. Władze Paris Saint-Germain nie mają już cierpliwości i naciskają na rozstanie. Gwiazdor początkowo nie chciał słyszeć o odejściu i zapewniał, że wierzy w kontynuowanie gry na Parc des Princes, natomiast niedawne zachowanie kibiców skłoniło go do refleksji, a ostatecznie przekonało do konieczności zmiany otoczenia.

Wiele wskazuje więc na to, ze latem hitowy transfer dojdzie do skutku. Paryżanie są gotowi nawet na wypożyczenie, byleby tylko reprezentant Brazylii zszedł z ich listy płac. Wydaje się, że Neymar ma największe szanse na grę w Premier League, gdzie najwięcej klubów pragnie nawiązać z nim współpracę.

Za faworytów w tym wyścigu uważa się Chelsea oraz Manchester United. Media informowały także o rzekomym zainteresowaniu Newcastle United, choć Eddie Howe szybko sprowadził kibiców Srok na ziemię.

Neymar mógłby także liczyć na wielkie pieniądze ze wschodu, natomiast nie zamierza opuszczać Europy.

