Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Marco Asensio powoli kończy swoją przygodę z Realem Madryt. Hiszpański zawodnik nie znajduje się w planach trenera Carlo Ancelottiego na najbliższy sezon, więc klub ma nadzieję, że na rok przed wygaśnięciem jego kontraktu uda się go sprzedać.

Marco Asensio nie ma przyszlość w Realu Madryt

AS przekazał nowe wieści na temat reprezentanta Hiszpanii

Zawodnik znajduje się na radarze Romy i Milanu

Marco Asensio może zakotwiczyć w Serie A

Marco Asensio to zawodnik, który dołączył do Realu Madryt w 2015 roku z Mallorki. W stołecznej ekipie Hiszpan wystąpił w ponad 230 meczach, strzelając w nich 49 goli.

AS daje do zrozumienia, że nowym miejsce pracy może być jeden z klubów z Serie A. Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że AC Milan i AS Roma rozważają pozyskanie piłkarza. Wiadomo, że w przypadku rzymian opcja może być realna, jeśli z klubem pożegna się Nicolo Zaniolo.

Rynkowa wartość Marco Asensio wynosi 40 milionów euro. Zawodnik może grać w środku pomocy, ale przede wszystkim na skrzydłach.

Zobacz także:

26-letni piłkarz mający też holenderski paszport ma na swoim koncie 29 występów w reprezentacji Hiszpanii. Nie jest żadną tajemnicą, że celem Marco Asensio jest gra na tegorocznym mundialu w Katarze. Aby jednak zawodnik znalazł się w kadrze Luisa Enrique na turniej, to musi regularnie grać w klubie.

W tym sezonie Marco Asenio nie zagrał nie tylko w meczu ligowym przeciwko Almerii (2:1), ale też spotkaniu o Superpuchar Europy z Eintrachtem Frankfurt (2:0). Real w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Celta Vigo.

Czytaj więcej: Asensio wietrzy spisek w Madrycie