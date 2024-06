Duży talent może wrócić do Polski. Chcą go Raków i Pogoń

Mateusz Kowalczyk może po roku wrócić do Polski. Zainteresowanie 20-latkiem wykazują Raków i Pogoń - donosi portal Weszlo.com. Czołowe kluby Ekstraklasy szukają młodzieżowców na przyszły sezon.

Kowalczyk nie podbił Danii. Zagra w Ekstraklasie?

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że przepis o młodzieżowcu będzie obowiązywał również w sezonie 2024/2025. Kluby Ekstraklasy szukają więc młodych zawodników, którzy będą mogli wzmocnić wyjściową jedenastkę. Portal Weszlo.com informuje, że Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin zabiegają o utalentowanego Mateusza Kowalczyka.

20-latek odegrał istotną rolę w awansie ŁKS-u Łódź do Ekstraklasy. W elicie jednak nie zadebiutował, gdyż rozmowy w temacie nowego kontraktu zakończyły się niepowodzeniem, a pomocnik został sprzedany do Broendby za kwotę przekraczającą milion euro. Mimo sporych umiejętności i potencjału, w Danii niestety się nie odnalazł. Już zimą media sugerowały, że może wrócić do kraju, lecz ten zdecydował się dalej walczyć o miejsce w składzie. Finalnie zakończył sezon z dorobkiem trzech meczów dla pierwszej drużyny.

O Kowalczyku znów zrobiło się głośno. Mimo słabych miesięcy, nie ulega wątpliwościom, że stać go na to, aby błyszczeć w Ekstraklasie. Raków i Pogoń monitorują jego sytuację, nie wykluczając zarówno transferu definitywnego, jak i wypożyczenia. Oba te kluby nie wypełniły w sezonie 2023/2024 limitu minut młodzieżowców, na skutek czego musiały zapłacić karę.

