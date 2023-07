Brighton & Hove Albion oficjalnie potwierdziło zakontraktowanie Igora Julio. Środkowy obrońca przeniósł się do Anglii z Fiorentiny za około 20 milionów euro.

Igor zamienił Serie A na Premier League. Duże wzmocnienie Brighton

Brighton od pewnego czasu notuje coraz lepsze wyniki. Klub w ostatnim sezonie nawiązał skuteczną rywalizację z czołowymi ekipami, kończąc rozgrywki Premier League na 6. pozycji i tym samym kwalifikując się do europejskich pucharów. Z pewnością zwiększa to możliwości drużyny na rynku transferowym.

Brighton raczej nie jest klubem, który dokonuje drogich transferów. Mewy skupiają się na pozyskiwaniu zawodników z potencjałem i jak pokazują rezultaty, jest to skuteczna strategia.

Kolejnym zawodnikiem, który ma podnieść poziomu pierwszego zespołu, jest brazylijski obrońca Fiorentiny – Igor Julio. W poprzednim sezonie stoper rozegrał 42 mecze, przyczyniając się do awansu swojej drużyny do finału Ligi Konferencji Europy. Teraz przeniósł się do Premier League za kwotę około 20 milionów euro.