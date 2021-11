Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Z najnowszych wieści przekazanych przez SportsMail wynika, że Newcastle spróbuje włączyć się do wyścigu o Dusana Vlahovica. Serb od dłuższego czasu przyciąga uwagę gigantów. Nowi właściciele Srok są gotowi spełnić wszystkie oczekiwania gwiazdy Fiorentiny. Co więcej, nie zamierzają oszczędzać i w zimowym okienku spróbują przekonać 21-latka do zmiany barw.

Dusan Vlahovic, dzięki świetnej formie znalazł się na radarze gigantów europejskiej piłki

Serb już przebiera w ofertach, a każdego dnia przybywa ich coraz więcej

Zimą do wyścigu o 21-latka dołączy się Newcastle

Dusan Vlahovic już przebiera w ofertach

Dusan Vlahovic jest drugim najskuteczniejszym napastnikiem w 2021 r. Obecnie Serb zdobył 37 goli w jednym roku kalendarzowym. Stąd też goni Roberta Lewandowskiego, który może poszczycić się 38 trafieniami.

Nic dziwnego, że już latem 21-latek był łączony z wielkimi markami. Atletico Madryt prawie go zakontraktowało, ale w decydującym momencie obie strony nie doszły do porozumienia w kwestii finansów. Dlatego Vlahovic został we Florencji, gdzie śrubuje znakomite statystyki.

Od początku tegorocznego sezonu wystąpił już w 13 spotkaniach Serie A, notując w nich 10 bramek. W tym ustrzelił dublet w sobotnim starciu przeciwko AC Milan (4:3).

Viola zdaje sobie sprawę, że wkrótce straci swoją gwiazdę, więc twardo trzyma się ceny. Właściciele oczekują co najmniej 70 mln euro. Jeszcze do niedawna Arsenal próbował zbić kwotę o 20 mln euro. Fiorentina automatycznie odrzuciła tę ofertę i rozpoczęła negocjacje z Juventusem. Dotychczas nie padły żadne szczegóły w tej sprawie, więc otoczenie piłkarza nadal będzie analizować każdą lukratywną ofertę.

Newcastle dobije targu?

Newcastle marzy o wielkich transferach, jednak wciąż zajmuje ostatnią lokatę w tabeli Premier League. Sytuacja powoli robi się nieciekawa, ponieważ Sroki od startu sezonu nie wygrały żadnego spotkania.

Co prawda, istnieje szansa na utrzymanie. Żeby tak się stało, drużyna musi odzyskać zwycięski gen. Nowym trenerem został Eddie Howe, który nie mógł zadebiutować przy bocznej linii w starciu przeciwko Brentford (3:3). Anglik zaraził się koranowirusem i obecnie przebywa na kwarantannie.

Dziennikarze Sports Mail uważają, że zimą rozpocznie się nowa era klubu z St. James’ Park. Newcastle planuje wzmocnić kadrę dwoma bocznymi obrońcami, pomocnikiem oraz snajperem. Tym ostatnim ma być Dusan Vlahović. Z kolei Amanda Staveley nie zamierza oszczędzać i jest gotowa wyłożyć na stół ogromne pieniądze.

Nieoficjalnie Serb z początku mógłby liczyć na zarobki rzędu 9 mln funtów rocznie. Na ten moment to największa suma, jaką ktokolwiek mu zaoferował. Kontrakt Vlahovica jest ważny do 2023 r., przez co najbliższe dwa okna transferowe są ostatnią szansą dla Violi na zarobek.

