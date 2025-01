PA Images / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery, Donyell Malen i Felix Nmecha

Donyell Malen dogadał się z Aston Villą

Wiele wskazuje na to, że Donyell Malen odejdzie z Borussii Dortmund podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Zaawansowane rozmowy na temat pozyskania 25-letniego skrzydłowego od jakiegoś czasu prowadzi bowiem Aston Villa, która jest coraz bliżej zakontraktowania 41-krotnego reprezentanta Holandii. Jak dowiedział się Jacobs Ben z brytyjskiego serwisu “GiveMeSport”, angielski klub dogadał się już z samym piłkarzem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego.

Aston Villi pozostało więc osiągnąć porozumienie z Borussią Dortmund co do kwoty tej transakcji. Strony jeszcze nie doszły do konsensu, przy czym niemiecki gigant chciałby zarobić na sprzedaży swojego zawodnika około 30 milionów euro. Zatem niewykluczone, że włodarze The Villans będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby ściągnąć mierzącego 176 centymetrów atakującego do Birmingham. Ekipa z Premier League nie ma jednak problemów finansowych i wyłożenie na stół takiej kwoty tak naprawdę nie powinno stanowić jej większego problemu.

Etatowy reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w barwach drużyny BVB od lipca 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z PSV Eindhoven. Co ciekawe, prawy napastnik wcześniej szkolił się szkółce Arsenalu, więc niedługo być może zaliczy powrót na Wyspy Brytyjskie. Donyell Malen w koszulce Borussii Dortmund rozegrał łącznie 131 meczów, zdobył 39 bramek i zaliczył 20 asyst. Kontrakt piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 28 milionów euro.