Mingueza nie wróci do Barcelony? Może trafić do Premier League

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Aston Villa rozmawia z Celtą Vigo w sprawie Oscara Minguezy

Oscar Mingueza rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze, imponując bardzo wysoką formą w barwach Celty Vigo. W ostatnich miesiącach spekulowano o potencjalnym powrocie 25-latka do Barcelony, gdzie prawy obrońca stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Ponadto sytuacji bocznego defensora przyglądał się również Real Madryt. Jednak wiele wskazuje na to, że wahadłowy ostatecznie obierze zupełnie inny kierunek i jego następnym krokiem będzie transfer do Premier League.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z najnowszych informacji przekazanych przez włoskiego dziennikarza – Fabrizio Romano – wynika bowiem, że Aston Villa prowadzi rozmowy z Celtą Vigo w sprawie zakontraktowania Oscara Minguezy. Negocjacje na razie nie są na zaawansowanym etapie, ale angielski klub będzie dążył do pozyskania dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii. Swojego rodaka na Villa Park widziałby Unai Emery, dla którego prawy obrońca jest priorytetowym celem transferowym, jeśli chodzi o zimowe okienko.

Boczny defensor z powodzeniem przywdziewa koszulkę galicyjskiej ekipy od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Estadio Balaidos na zasadzie wolnego transferu z wyżej wspomnianej Barcelony. Urodzony w 1999 roku wahadłowy doskonale odnalazł się w Celcie Vigo, co pokazują statystyki wychowanka La Masii. W aktualnym sezonie Oscar Mingueza rozegrał 18 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 5 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Hiszpana na około 20 milionów euro.