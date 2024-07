Ian Jacobs / Alamy Na zdjęciu: Donny van de Beek oraz piłkarze Manchesteru United

Donny van de Beek o krok od Girony

Girona ma za sobą fantastyczny sezon. Popularni „Blanquivermells” bowiem zakończyli rok na podium w rozgrywkach La Liga. A mianowicie zajęli trzecią lokatę. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego klub planuje wzmocnić drużynę przed zbliżającą się kampanią. Jak się okazuje, wkrótce na Estadio Montilivi może trafić bardzo ciekawy piłkarz.

Jak przekazuje Marc Mosull z „Relevo”, Girona jest bardzo bliska pozyskania Donny’ego van de Beeka. Hiszpański klub jest już nawet dogadany z Manchesterem United. Z uwagi na to, że kontrakt holenderskiego pomocnika z „Czerwonymi Diabłami” obowiązuje do 30 czerwca 2025, „Blanquivermells” zapłacą za jego transfer około pół miliona euro.

Donny van de Beek trafił do Manchesteru United latem 2020 roku. Holender przychodził na Old Trafford jako wielki talent, ale finalnie nawet w małym procencie nie był w stanie spełnić pokładanych w nim nadziei. Transfer 27-letniego pomocnika do „Czerwonych Diabłów” okazał się kompletnym niewypałem, a warto zaznaczyć, że Anglicy wcale nie mało wydali na jego transfer. Zapłacili bowiem blisko 40 milionów euro.

Drugą część minionego sezonu Donny van de Beek spędził na wypożyczeniu w Eintrachcie Frankfurt. Holender jednak na niemieckich boiskach również nie zaimponował. 27-latek w barwach „Die Adler” zaledwie osiem spotkań.

