Jak Football365 podaje za włoskimi mediami, Juventus ponownie rozważa kupno Gianluigiego Donnarummy. Do transferu doszłoby w przypadku odejścia Wojciecha Szczęsnego. Paris Saint-Germain jest ponoć otwarte na sprzedaż włoskiego bramkarza.

IMAGO /Just Pictures Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma nie może być pewien miejsca w wyjściowym składzie po transferze Arnau Tenasa

Włoskie i francuskie media donoszą, że bramkarzem znów interesuje się Juventus

Włoch mógłby wrócić do ojczyzny w przypadku sprzedaży Wojciecha Szczęsnego

Donnarumma znów na radarze Juventusu

Jak donosi Football365, Luis Enrique wcale nie zamierza bezrefleksyjnie postawić między słupkami na Gianluigiego Donnarummę. Fani Paris Saint-Germain wiązali z przenosinami reprezentanta Włoch wielkie nadzieje. Po dwóch latach odczucia są jednak mieszane. Bramkarz mylił się w ważnych meczach, do tego kwestionowane są jego umiejętności w grze nogami i przy wyjściach do dośrodkowań. Hiszpański trener wysoko ceni nowy nabytek, Arnau Tenasa, i niewykluczone, że dostanie on niebawem swoje szanse na udowodnienie swej przydatności.

24-latkiem ponownie interesuje się Juventus. Stara Dama jest skłonna złożyć ofertę za Donnarummę w przypadku odejścia Wojciecha Szczęsnego. Polski golkiper twierdził ostatnio, że bronienie w Turynie to dla niego wyzwanie, z którego nie zamierza rezygnować. Calciomercato nie uważa jednak bynajmniej, by jego przyszłość w Turynie była pewna. Co ciekawe, samo PSG ma być otwarte na przyjęcie godnej oferty za swojego bramkarza.

Donnarumma rozegrał w minionym sezonie 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Tylko w 14 z nich zachował czyste konta. Portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro.

