PressFocus Na zdjęciu: Divock Origi

Divock Origi został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik AC Milan. Belg podpisał czteroletni kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku.

Divock Origi oficjalnie został zaprezentowany jako gracz AC Milan

Belg podpisał czteroletni kontrakt

Napastnik dołączył do rossonerich na zasadzie wolnego transferu

Divock Origi napastnikiem Milanu

Divock Origi dołączył do Milanu na zasadzie wolnego transferu. Kontrakt Belga wygasł wraz z końcem czerwca, dlatego napastnik mógł poszukać sobie nowego klubu na własną rękę. O tym ruchu działaczy rossonerich było już wiadomo od kilku tygodni, lecz dopiero dziś doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia.

Urodzony w Ostendzie w Belgii, 18 kwietnia 1995 roku, Origi piłkarski fach szlifował w młodzieżowych drużynach Genk i Lille. We francuskim klubie zadebiutował w 2013 roku. Po zdobyciu 16 goli w 89 występach dla Lille, przeniósł się do Liverpoolu. gdzie w pierwszych dwóch sezonach trafił do siatki 21 razy w 77 występach.

Następnie został wypożyczony do Wolfsburga, gdzie strzelił siedem goli w 36 meczach. Wrócił do The Reds w 2018 roku i zaliczył kolejne 98 występów zdobywając w tym czasie 20 bramek. W jego karierze nie zabrakło również trofeów. Wygrywał Premier League, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata.

Origi zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w 2014 roku i strzelił trzy gole w 32 meczach dla swojej drużyny narodowej, stając się również najmłodszym strzelcem w historii belgijskiiej reprezentacji wpisując się na listę strzelców podczas mistrzostw świata w Brazylii.

