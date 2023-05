Angel Di Maria ponownie jest łączony z transferem do FC Barcelony. Argentyńczyk był bliski transferu do Katalonii już zeszłego lata, ale ostatecznie rozmowy zakończyły się fiaskiem. Teraz, według Mateo Moretto, temat powraca.

IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria po sezonie odejdzie z Juventusu

Napastnik ponownie łączony jest z FC Barceloną

Katalończycy byli bliscy tego transferu już zeszłego lata

Barcelona ponownie monitoruje sytuację Di Marii

Angel Di Maria był jednym z głównych celów Barcelony zeszłego lata. Po zakończeniu przygody z Paris Saint-Germain był bliski dołączenia do ekipy z Camp Nou, ale ruch ostatecznie nie doszedł do skutku z powodów głównie finansowych, a Argentyńczyk trafił do Juventusu.

Jednak wszystko wskazuje na to, że pobyt Di Marii w Turynie zakończy się już po jednym sezonie. Umowa napastnika wygasa wraz z końcem czerwca i prawdopodobnie nie zostanie przedłużona, a Argentyńczyk latem znów będzie szukał nowego klubu.

Tymczasem według Mateo Moretto, Barcelona ponownie może spróbować osiągnąć porozumienie z Di Marią. Jego zdaniem Katalończycy od pewnego czasu śledzą już sytuację Argentyńczyka w Turynie i mieli nawet sondować możliwość podpisania z nim kontraktu.

Jak dodaje Moretto, Jeśli Katalończycy w końcu doprowadzą do powrotu Lionela Messiego, ich zainteresowanie Di Marią może stać się bardziej konkretne.

Zobacz również: PSG wróci po gwiazdę Barcelony, by zadowolić Mbappe