Pressfocus Na zdjęciu: Chris Richards (z lewej)

Zapowiadany wcześniej transfer Chrisa Richardsa z Bayernu Monachium do Crystal Palace stał się faktem. Orły w środę poinformowały w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu stopera Bawarczyków. Mistrzowie Niemiec otrzymają za Amerykanina ok. 12 milionów euro.

Chris Richards nie figurował w planach sztabu szkoleniowego Bayernu na nowy sezon

Amerykanin zdecydował się na odejście w poszukiwaniu regularnej gry

Po młodego defensora sięgnął Crystal Palace, a transfer piłkarza został oficjalnie potwierdzony

Richards podekscytowany grą w Premier League

Chrisowi Richardsowi wróżono wielką karierę w Bundeslidze. Bayern Monachium sprowadził go już w 2019 roku, by ten dołączył do młodzieżowych zespołów Die Roten. Aby Amerykanin mógł się rozwijać i regularnie grać, w latach 2020-2022 był wypożyczany do Hoffenheim, gdzie spisywał się nad wyraz dobrze.

Zawodnik wrócił w lipcu z wypożyczenia i liczył, że dostanie wreszcie szansę w seniorskim zespole mistrza Niemiec. Drzwi do regularnej gry zamknął jednak przed nim transfer Matthijsa de Ligta. Jasne stało się wówczas, że 22-latek potrzebuje znaleźć sobie nową drużynę. Z uwagi na młody wiek i spory potencjał, do Bawarczyków zgłosiło się kilka zainteresowanych klubów. Największą determinacją wykazał się jednak Crystal Palace, który w środę poinformował w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu stopera.

Według mediów Bayern otrzymał za Richardsa ok. 12 milionów euro. Amerykanin podpisał z Orłami 5-letni kontrakt i jak przyznał w rozmowie z mediami, nie może doczekać się wyzwań w nowym sezonie.

– Dorastałem oglądając Premier League, a także podziwiając dokonania Wilfrieda Zahy, dlatego bardzo się cieszę, że będę mógł spędzić z nim trochę czasu na boisku i być częścią tego historycznego klubu – stwierdził 22-latek.

– Jestem naprawdę podekscytowany. Projekt sportowy, który mi przedstawiono naprawdę mnie zachwycił. Jest tu wielu młodych zawodników, ale takich, którzy mają w sercu walkę. Crystal Palace wygląda na zespół, który zawsze walczy do końca – dodał.

Sprawdź również: Fantasy Premier League: Bramkarze. 5.0 + 4.0 czy 2x 4.5?